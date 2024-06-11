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飛鳥　都山流　尺八　箱あり　洋花林
商品番号 T73633780728
商品名

飛鳥　都山流　尺八　箱あり　洋花林
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蓋よごれあり本体見た目きれいですが保管よごれキズあり外箱ダメージあり#琴#箏#三弦#三味線#琵琶#胡弓
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