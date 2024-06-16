ナイルクロコダイル　パッチワーク　ラウンド長財布　　人気のヒマラヤ　グレー

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新品未使用ナイルクロコダイル パッチワーク ラウンド長財布 人気のヒマラヤ グレーワニ革の中でも最高級の、「革のダイヤモンド」とも称される、ナイルクロコの革を使った贅沢な長財布。パッチワークにより、ナイルクロコ革の一味違った、新たな魅力が感じられます。この天然の色合いの革はヒマラヤクロコダイルと呼ばれており、ヒマラヤからインスピレーションを受け、雪解けをイメージしました。単色が多いクロコダイルレザーの中では異彩を放つデザインです。見た目だけでなく、収納力も抜群。多くなりがちなカード類やチケット、レシートなどをしっかり仕分けでき、機能性の高い作りになっています。男女問わずお使い頂けます。是非、こだわりの使い易さを体験して頂きたい。■カラー:外側ヒマラヤグレー、内側ブラック■サイズ(約):横19.5cm×縦10.5cm×マチ2.5cm(実物の為、多少の誤差が生じますことはご容赦下さい。)■素材:外側ナイルクロコ(KKLK社ナイルクロコ革)/内側PU■仕様:ファスナー開閉式■内側:カード入れ×12、小銭入れ(ファスナー付き)×1、札入れ(フリーポケット)×6■付属品:専用BOX〇当店の製品に使用されている全ての皮革は、野生生物保護のもとで飼育され「ワシントン条約“CITES/サイテス”」により適法に輸入されたものです。【訳あり商品】こちらは新品・未使用ですが、製造過程による細かい傷、汚れ、膨らみがございます。通常のご使用には問題ございませんが、神経質な方はご購入をお控え下さい。--製品について--・製作過程により多少の傷、汚れ、縫い目が粗い、剥がれ、塗装にムラ、接着剤跡等がある場合が御座います。・商品の仕様、デザインは、製品向上の為に予告なしに変更になる場合が御座います。・ご覧のモニターやプラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、若干異なる場合が御座います。画像より白っぽいです。これらについては予めご理解頂いた上でご購入お願いします。プロフィールをご理解の上ご購入ください。