コーヒーミル 喫茶ハトの巣 あつまれ　どうぶつの森

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コーヒーミル喫茶ハトの巣あつまれ どうぶつの森新品です。●サイズ本体サイズ(mm)：170×110×190本体重量：660g●容量ホッパー約40g粉受け約25g●材質ラバーウッド、鉄●原産国台湾・木製製品につき、個体差があります。・空挽きは歯を痛めます。またハンドルを逆回転させると、内ウス歯が外れる場合がありますのでご注意ください。・調節ネジを右に回しすぎるとカッターが擦れ合い、破損の原因となります。カッターが擦れ合ったまま使用しないでください。・カッターは硬質鋳鉄製ですので水洗いは出来ません。粉受けやホッパーに残ったコーヒー粉や豆は乾いた刷毛などで掃ってください。・水に浸したり洗浄するとカッターの腐食や木部の破損の原因となりますので、しないでください。また湿気のある場所や直射日光のあたる場所を避けて保管してください。・本体の木部は乾いた布で拭いて保管してください。・お子様に使用させないでください。また乳幼児の手の届くところに置かないでください。・コーヒー豆専用です。コーヒー豆以外には使用しないでください。・破損や変形した場合は使用しないでください。NintendoTokyoNintendoOsakaニンテンドートーキョー任天堂どう森おい森おいでよどうぶつの森あつまれどうぶつの森どうぶつの森スイッチSwitchニンテンドーキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···食器・キッチン