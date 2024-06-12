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off-white イエロー　ベルト
商品番号 H27739686340
商品名

off-white イエロー　ベルト
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

正規本物！新品タグ付き【OFF-WHITEオフホワイト】巻き方アレンジ多数！INDUSTRIALベルト細身タイプv1674商品説明【ブランド名】　　OFF-WHITEオフホワイト【商品名】　　　　ベルト【サイズ】　　　　ONE　サイズ　全長205㎝・幅2.5㎝【色】　　　　　　イエロー　系　※画像にて確認下さい【素材】　　　　　ポリアミド、ポリエステル【コメント】巻き方いろいろアレンジして巻けるロングベルトになります。ユニセックス、プレゼントにも喜ばれるアイテムです。
http://narcologia.ru/goods/rouge67210.html
http://narcologia.ru/goods/mythic894935.html
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