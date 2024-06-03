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ケース付 De Gregorio カホン　希望者にはシンバルとスタンド付けます
商品番号 O24572467081
商品名

ケース付 De Gregorio カホン　希望者にはシンバルとスタンド付けます
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり使っていなかったので状態は良好です。希望者にはシンバルとスタンドもおまけでお付けします。
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