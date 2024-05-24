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sailors tシャツ 80s vintage デッドストック
商品番号 O34380418074
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sailors tシャツ 80s vintage デッドストック
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,950 円
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商品詳細

セーラーズのヴィンテージtシャツです。80年代のデッドストックで新品未開封となっております。即購入⭕️です。HIPSROADセイラーズSAILORS古着ベルボトムリーバイス646リーバイス784フレアデニムフレアパンツヴィンテージ　vintageUSA古着70s80s90s70年代80年代90年代レトロ古着バンドTシャツ　バンteeキャラクターTシャツキャラteeビーチtシャツNikeナイキadidasアディダスNorthfaceノースフェイスPatagoniaパタゴニアChampionチャンピオンLacosteラコステTommyHilfigerトミーヒルフィガーCarharttカーハートHardRockCafeハードロックカフェ銀タグデカロゴワンポイント刺繍stussyoldstussyオールドステューシーギルダンGILDAN
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