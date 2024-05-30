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ベルルッティ（Berluti）　長財布　パティーヌ（ワインレッド）　カリグラフィ
商品番号 O48037799965
商品名

ベルルッティ（Berluti）　長財布　パティーヌ（ワインレッド）　カリグラフィ
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッドベルルッティ（Berluti）青山本店で購入したものです。ブラウンベースのものに、パティーヌでワインレッドを入れております。全体的に色褪せや細かい傷がありますので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/slide359587.html
http://narcologia.ru/goods/peroration160115.html
http://narcologia.ru/goods/update353795.html
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