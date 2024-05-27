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■タミヤ スプレーワーク・ペインティングブース
商品番号 L56979235443
商品名

■タミヤ スプレーワーク・ペインティングブース
ブランド名 タミヤ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。タミヤのペインティングブースの出品です。出品にあたり動作確認は行いました。元箱や取説あります。商品の性質上、塗料による汚れがありますが、可能な限り清掃してお渡しいたします。ご購入をお待ちしております。#タミヤ#スプレーワーク#ペインティングブース
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