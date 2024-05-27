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- ■タミヤ スプレーワーク・ペインティングブース
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。タミヤのペインティングブースの出品です。出品にあたり動作確認は行いました。元箱や取説あります。商品の性質上、塗料による汚れがありますが、可能な限り清掃してお渡しいたします。ご購入をお待ちしております。#タミヤ#スプレーワーク#ペインティングブース
http://narcologia.ru/goods/sepulchral367632.html
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