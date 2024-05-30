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ベルト　バックル
商品番号 P45093991504
商品名

ベルト　バックル
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルトのバックル部分です。20年程前に一目惚れして買いました。少年がバイクにまたがり排気ガスが出ているデザインです。重みがあります。革バンドなどに付けて使うバックル部分です。磨けばもっと綺麗になります。真鍮っぽい色味ですが、アルミかも知れません。ハーレーダビッドソンherleydavidsonbikerバイカー
http://narcologia.ru/goods/waveform98917.html
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