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商品詳細
ベルトのバックル部分です。20年程前に一目惚れして買いました。少年がバイクにまたがり排気ガスが出ているデザインです。重みがあります。革バンドなどに付けて使うバックル部分です。磨けばもっと綺麗になります。真鍮っぽい色味ですが、アルミかも知れません。ハーレーダビッドソンherleydavidsonbikerバイカー
http://narcologia.ru/goods/waveform98917.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy491053.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate179577.html
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