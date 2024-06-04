メンズ バーバリーロンドン マフラー グリン系 ノバチェック スコットランド製

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○ブランド名/バーバリーロンドン○素材/ラムウール52% メリノ43% カシミヤ5%○カラー/グリン系○裏表に刺繍ロゴあり。○全長/180cm(フリンジ除く) 幅/30cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。○(ランク一覧) (A)N：新品・未使用の商品S：ほぼ新品同様の商品A：使用感が少なく、かなり状態の良い商品B：使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品C：使用感の他、傷や汚れが見られる商品D：かなり大きな傷みがある難あり商品○USEDとなりますので特筆すべきダメージが無いものでも経年劣化の可能性はあります。○出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせ下さい。○※大手ブランドリユース店鑑定済み商品です。○ご縁がありましたら！宜しくお願い致します。