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ヤングスキニー　ヤンスキ　初期Ｔシャツ
商品番号 V86009082543
商品名

ヤングスキニー　ヤンスキ　初期Ｔシャツ
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤンスキのしおんくん加入前の初期Ｔシャツです。XXLなかなかでかいです。ズボン無しでも着れますレベル。グレー寄りの黒です。数回着ました。usedかつ個人の保管ですのでご理解ください。汚れなしの美品です。写真は畳じわです。値段の相場わからないのでコメントください
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