ヤングスキニー　ヤンスキ　初期Ｔシャツ

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商品詳細
ヤンスキのしおんくん加入前の初期Ｔシャツです。XXLなかなかでかいです。ズボン無しでも着れますレベル。グレー寄りの黒です。数回着ました。usedかつ個人の保管ですのでご理解ください。汚れなしの美品です。写真は畳じわです。値段の相場わからないのでコメントください
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