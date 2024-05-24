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ルイヴィトン　サンチュール モノグラム　 メンズ　ベルト
商品番号 T72280902691
商品名

ルイヴィトン　サンチュール モノグラム　 メンズ　ベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトンサンチュールモノグラム　シルバー金具　バックル【状態】\u2028バックルに多少の傷がございます。使用によるシワやベルト穴部分2穴亀裂がありますが、まだまだ問題なくご愛用頂けます。\u2028レザーの剥がれはありませんが、7枚目写真の側面に少し汚れがあります。長期保存してありました。写真を参考にしていただけたらと思います。【仕様】○サイズ\u2028刻印サイズ　110/44全長118cmバックル除くベルト革部から最短穴約99cmベルト革部から最長穴約109㎝\u2028※素人採寸のため多少の誤差がある場合がございます。⭐︎カラー\u2028ベルト：モノグラム×ブラウン　バックル：シルバー\u2028\u2028○素材\u2028レザー箱，袋の付属はありません。
http://narcologia.ru/goods/Persia485388.html
http://narcologia.ru/goods/calling220650.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture262841.html

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