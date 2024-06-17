【新品未使用】ポールスミス　ベルト　ロゴストーリー

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1970年にノッティンガムにショップをオープンしたのをきっかけに、自身が手掛けるアイテムをスタートさせたPAULSMITH（ポール・スミス）。次第に人気を博するようになり、1976年のパリコレに参加したのをきっかけにその名が一気に広まりました。英国の伝統的なスタイルにひねりを加えた独特なスパイスあるデザインの洋服、財布やバッグは評判が高く、幅広い年代に愛されるブランドです。サイズ（30）全長96㎝ベルト幅4㎝ バックル縦5㎝バックル横2.5㎝カラー ベージュ※参考価格 ¥19990