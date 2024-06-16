ポケモンカード クレイバースト シュリンクなし ペリペリなし

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商品詳細
ポケモンカードゲームクレイバースト1boxペリペリなしシュリンクなしTSUTAYA購入品購入の際にシュリンク・ペリペリを剥がしての購入だったためついていません。未サーチ、製造番号一致封入率等変わりません。ご安心して開封ください！送料削減のため、箱は折り畳んで発送させていただきます！即購入可能しっかり梱包して早急に発送いたします！
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