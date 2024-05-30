ALZUNI アルズニカスタムリング　スカル　オニキス　シルバー925

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商品詳細
アルズニでカスタムしたリングです。片目にブラックオニキスのカットありを入れてもらいました。ドクロベースにツタを巻いたリングです。sizeは19号です。「写真あり」３万くらいだっと思います。中古商品になりますので写真確認お願いいたします、気になることはコメント下さい。よろしくお願いいたします。検索ワードシルバーアクセサリー ナスカンフック 十字架 オーダーメイド アルテミスクラシック ブレスレット ネクロマンス ブレスレット ブレスウォッチ シルバーアクセサリー925 メキシカンヴィンテージ ネイティブ スターリンギア ジャスティンデイビス ガルシア ルードギャラリー テンダーロイン 太いチェーンブリース ロールチェーウォレットチェーン925 シルバーウォレットチェー小豆チェーン 角チェーン ビルウォル 財布チェー角チェーン デザインチェーン ネックレス ネックレスチェーン 925 インディアンスピリット925チェーン チェーンネックレス 925チェーン シルバーアクセサリー アクセサリーカスタムアメカジタディ\u0026キング アルテミスクラシックシルバーアクセサリースターリングシルバーインディアンジュエリーハワイアンジュエリーネイティブアメリカンメキシカンジュエリーシルバーリングネックレス トップペンダント トップアリゾナフリーダムアリフコレクションディールデザインノースワークスシルバースミスヴィンテージナバホズニ純銀アレックスストリーターGINYAM.G.Cm.g.cB.W.LウルフマンブラザーズジャスティンデイビスエムズコレクションガルニアルズニtaujanビザールクロムハーツソカロフロワティエドールF.A.Lbwlアリゾナフリーダムディールデザインアバランチブラッディーマリーカラー···シルバー材質···シルバー装飾···オニキス
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