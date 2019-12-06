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商品詳細
主人にプレゼントで新品を購入したのですが、１日お札だけ入れて持ち歩いたのですが結局いつも使っている財布がいいそうです^^;角スレやハゲ等は全くない美品ですが、一度使用したのとタグや箱等は捨ててしまったのでお安くしています。どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/parenthesis565744.html
http://narcologia.ru/goods/Addict2318.html
http://narcologia.ru/goods/revamp968222.html
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