ヴェネチア産・激レア【ピンクフェザービーズ】アンティーク　ヴィンテージ

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商品詳細
激レアカラーピンクのフェザービーズ！中々ないレアカラーにはなります知る人ぞ知る世田谷の有名アンティークビーズ店で三万円くらいで購入しました。写真加工無しバッチリ組んでくださいませ！通称： フェザービーズ 年代： 1800年代後期-1900年代初期 原産： ヴェネチアサイズは写真で確認して下さいませゴローズウイングロック鷲見太郎ケンキクチラリースミス
http://narcologia.ru/goods/ambassador414906.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate976477.html
http://narcologia.ru/goods/calling692250.html
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