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e135ループタイ クラシカル ポロタイ ボロタイ ロープタイ ネクタイ
商品番号 F86847616181
商品名

e135ループタイ クラシカル ポロタイ ボロタイ ロープタイ ネクタイ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メイン素材:ポリエステル簡単装着。かけて締めるだけ。シャツだけでなくTシャツにもネックレス感覚でさらっとつけてもお洒落なループタイです。首まわりがスッキリしてスマートに、シャープに。長さもベスト！クールビズとしてスーツに取り入れることも。スマートな印象を与えてくれます。カジュアルな着こなしでは、着ている服と色合いを揃えておくと、悪目立ちせず使いやすい。フォーマルなスタイルは好きだけど、ネクタイは。。。という場面にもおススメ。締めつけなく軽いからオールシーズンOKです。
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