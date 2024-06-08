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ヴィヴィアンウエストウッド　GRAZIELLAオーブパチョーカーネックレス
商品番号 M91574391316
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　GRAZIELLAオーブパチョーカーネックレス
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッド　GRAZIELLAオーブパチョーカーネックレス　メンズ新品　刻印あり色　シルバートップは約3.8×2.7センチ　　チェーン約40センチ個人採寸多少誤差があり付属品:なし箱など別売り1800円になります！ヴィヴィアン他のも色々ありますので、是非ご覧ください！２品以上割引あり、リピート割引あります。よろしくお願い致しますカラー···シルバー
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