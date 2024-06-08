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nine rulaz × good wood NYC ネックレス
商品番号 Y41486697504
商品名

nine rulaz × good wood NYC ネックレス
ブランド名 ナインルーラーズ
特別価格 税込 1,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュナインルーラーズとgoodwoodのコラボネックレスです。素材は木でできていて。夏などに最適だと思います。10年ぐらい前の商品なのでレアだと思います。チェーンの長さは素人寸法で75cmです。よろしくお願いします。アイリーライフstussymightycrownレゲエIRIEninerulaz
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