nine rulaz × good wood NYC ネックレス

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商品詳細
カラー···ベージュナインルーラーズとgoodwoodのコラボネックレスです。素材は木でできていて。夏などに最適だと思います。10年ぐらい前の商品なのでレアだと思います。チェーンの長さは素人寸法で75cmです。よろしくお願いします。アイリーライフstussymightycrownレゲエIRIEninerulaz
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