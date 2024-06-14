18k 925 silver シルバー リング LRG 14号

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商品詳細
先月リサイクルショップで購入18k925刻印ありシルバーsilver9258gローリーロドキンゴシックLOREERODKINGOTHICヴィンテージアンティークレトロ状態サイズ画像参照自宅保管品であることをご了承ください材質···シルバー
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