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ダイヤモンドクロス　K18 W 3.90
商品番号 S60899334481
商品名

ダイヤモンドクロス　K18 W 3.90
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 28,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18W3.90宝石店ツツミで40万で購入。ダイヤが分断に使われております。一箇所だけダイヤが取れていますのでお安く出品致します。
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