59FIFTY ピッツバーグ・パイレーツ 　59.6cm 7 1/2

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59FIFTYTri-ToneBrownピッツバーグ・パイレーツクーパーズタウンブラウンマルチカラーイエローゴールドアンダーバイザーサイズ59.6cm71/21回着用の美品です。「商品紹介」トーンの異なるブラウンカラーを採用したカラーカスタムシリーズ。フロントロゴ、サイドパッチ、バッターマンロゴにはゴールドカラーの刺繍を施しており、立体的なデザインに仕上がっています。アンダーバイザーはイエローゴールドでカラーリング。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。すり替え防止のため購入後の返品は出来ません。カラー...ブラウン形...ベースボール