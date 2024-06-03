  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
商品番号 G93242306356
商品名

PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 6,749 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

PORTER/SMOKY　LONGWALLET新品タグ付　即購入可能　ネイビー縦10横19.5厚み1.5　145g　コーデュラダック（縦糸：コットンムラ糸1000D横糸：コーデュラナイロン1000D）ハイテクとローテクが融合したPORTERオリジナル生地を使用し、カジュアルアイテムからビジネス・小物アイテムまでトータルに揃えた人気シリーズ「PORTERSMOKY（スモーキー）」です。タテ糸にジンバブエコットンのムラ糸、ヨコ糸にコーデュラナイロンを用いて織り上げたオリジナルのコーデュラダック生地をメイン素材に使用しています。この生地はコットンの天然素材特有のナチュラルな表情とナイロンの持つしなやかな光沢感が相まった、これまでの織物にはない独特な風合いが特徴です。特性の異なる2種の素材で織っているため均一には染まらず、淡さの残る色合いになります。
http://narcologia.ru/goods/preference619838.html
http://narcologia.ru/goods/revamp963322.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce842755.html
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
PORTER ポーター SMOKY WALLET 二つ折り 長財布 ネイビー系【中古】
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
ポーター スモーキー ロングウォレット 592-26371 PORTER SMOKY LONG WALLET
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
ポーター スモーキー ロングウォレット 592-06371 PORTER SMOKY 長財布（二つ折り）【送料無料】 【ラッピング無料】
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
Amazon | (ポーター) PORTER メンズ ナイロン 二つ折り財布 [SMOKY ...
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
PORTER SMOKY / ポーター スモーキー LONG WALLET / ロングウォレット ...
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
PORTER - Smoky Wallet
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET
PORTER SMOKY / ポーター スモーキー LONG WALLET / ロングウォレット ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru