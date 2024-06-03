PORTER 　SMOKY　ポーター　長財布　新品　\n\nLONG WALLET

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商品詳細
PORTER/SMOKY LONGWALLET新品タグ付 即購入可能 ネイビー縦10横19.5厚み1.5 145g コーデュラダック（縦糸：コットンムラ糸1000D横糸：コーデュラナイロン1000D）ハイテクとローテクが融合したPORTERオリジナル生地を使用し、カジュアルアイテムからビジネス・小物アイテムまでトータルに揃えた人気シリーズ「PORTERSMOKY（スモーキー）」です。タテ糸にジンバブエコットンのムラ糸、ヨコ糸にコーデュラナイロンを用いて織り上げたオリジナルのコーデュラダック生地をメイン素材に使用しています。この生地はコットンの天然素材特有のナチュラルな表情とナイロンの持つしなやかな光沢感が相まった、これまでの織物にはない独特な風合いが特徴です。特性の異なる2種の素材で織っているため均一には染まらず、淡さの残る色合いになります。
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http://narcologia.ru/goods/reproduce842755.html
SMOKY(スモーキー) LONG WALLET | 吉田カバンホームページ | YOSHIDA & Co.
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PORTER ポーター SMOKY WALLET 二つ折り 長財布 ネイビー系【中古】
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ポーター スモーキー ロングウォレット 592-26371 PORTER SMOKY LONG WALLET
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PORTER - Smoky Wallet
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