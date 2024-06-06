VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 喜平チェーンブレスレット ...

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アメリカで買い付けた喜平チェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約20.5㎝（手首周り16㎝でちょうど良いゆとりがある程度）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）シンプルで使い易い喜平ブレスレットです。この機会にいかがでしょうか⁇