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18金 喜平ネックレス 50.5g 60cm 6面ダブル K18キヘイ
商品番号 Q93695187631
商品名

18金 喜平ネックレス 50.5g 60cm 6面ダブル K18キヘイ
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 111,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

18金喜平ネックレス50.5g60cm幅約5mm6面ダブルK18キヘイ造幣局刻印あり中古ですので少々の傷やくすみあります。
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