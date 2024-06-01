【新品／未使用品】★ヴィンテージ／SKULL／スカル／シルバー／925／リング★

★サイズ：22.5号※裏抜き有り★カラー：シルバー×ブラック×ゴールド★素材：シルバー925★刻印：925★全長：―★装着内径：―★重量：約28g★DEADSTOCK★コンディション：新品／未使用品目立つキズ、歪み、割れ、欠け等のダメージは無し。★付属品ナシ※台座のレザーBOXは撮影用☆時間経過なりの劣化・汚れなどはあるとお考え下さい。神経質な方はお控え頂き、ご理解ご了承頂ける方のみのご購入をお願い致します☆#JustinDavis#ジャスティンデイビス#ChromeHearts#クロムハーツ#RoyalOrder#ロイヤルオーダー#LionHeart#ライオンハート#A\u0026G#エーアンドジー#BloodyMary#ブラッディマリー#BWL#BILLWALLLEATHER#ビルウォールレザー#ZOCALO#ソカロ#Bizarre#ビザール#goro’s#ゴローズ#GIGOR#ジゴロウ#CRAZYPIG#クレイジーピッグ#AQUASILVER#アクアシルバー#ArizonaFreedom#アリゾナフリーダム#FUNNY#ファニー#GALCIA#ガルシア#SAAD#サード#NativeSpirit#ネイティブスピリット#ALZUNI#アルズニ#TIFFANY#ティファニー#ArgentGleam#アージェントグリーム#M'scollection#エムズコレクション#DEALDESIGN#ディールデザイン#ArtemisClassic#アルテミスクラシック#ampjapan#アンプジャパン#jamhomemade#ジャムホームメイド#WOLFMANB.R.S#ウルフマン#アクアフォルティス#シンズスカルプチャー#ラリースミス#トラヴィスワーカー#ラバー#ビッグハンド#ロンワンズ#スタンリーゲス#プエルタデルソル#フィリップオーディベール#シンパシーオブソウル#SILVER925#シルバー925#銀#メキシカンジュエリー#メキシコ#mexico#ナバホ#ホピ#インディアンジュエリー#ビンテージ#ヴィンテージ#VINTAGE#指輪#リング#シルバーアクセサリー#ネックレス