0039✨新品✨ 数量限定！人気のルノワール✨メンズ レディース✨ブラック

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商品詳細
✨類似品との違いについて✨・類似品は「押し込んで（プレスして）」模様をつけますが、本品は「盛って」模様をつけます。立体感があり、見た目の高級感がまるで違います。・クロムなめしの本場、ドイツタンナーの本革を使用しております。スベスベとした手触りの良さを持っています。・成牛のショルダー部分の革を使用しておりますので、高い耐久性があり、長くお使いいただけます。✨表面の仕上がり✨・落ち着いた大人の雰囲気で、女性だけでなく男性愛用者も多いノワール（黒）カラー。定番人気デザインの本格長財布です。・丈夫な成牛の革を使っておりますので、表面の手触りは「やや硬め」。すべすべした手触りが印象的です。・強く握っても変形しないので合皮のような安っぽさがありません。後ろポケットにも入りますが、カバンか胸ポケットに入れるのが良ろしいかと思います。・おなじみの横ライン（稲穂柄）はシンプルながらも高級感がありますね。✨スッキリ整頓✨仕切りが多いので財布の中身はいつもスッキリです。・カード入れ×8・札入れ×3・フリーポケット×3・小銭入れ×1・21㎝×11㎝×3㎝※革がなじむまでカード入れがきつい場合があります。✨詳細✨・ドイツ製クロムなめし・外革：牛革（ショルダーレザー）・内側：牛革（レザーボード）・ファスナー：Sbs製※レザーボード（混合皮革）は、革屑をプレスして再利用するドイツの本革工法です
http://narcologia.ru/goods/encourage979472.html
http://narcologia.ru/goods/choice208985.html
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