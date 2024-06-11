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値切り❌ 格安ムスタング ダイナミック トレモロ ブリッジ付
商品番号 Q32863159773
商品名

値切り❌ 格安ムスタング ダイナミック トレモロ ブリッジ付
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ...ムスタングタイプ値引き❌まとめ買い割❌個別交渉はお控え下さい。断りコメント無しで即購入して下さってOKです。24時間内発送を心掛けてますので、発送時までこちらからコメントはしておりません。どうかご了承下さいませ。Aftermarket物(Not-Fender)、未使用品。MustangDynamicVibratoTREMOLOムスタングダイナミックトレモロのコピーパーツ、クロームメッキ。コピーパーツですが機能には問題有りません。ブリッジにはジャガー/ジャズマスタータイプの物が付属です。アームバー、レンチ、ブリッジスタッド、取り付けビス付き。【注意】ポスト投函出来ないサイズなので土日祝の発送は出来ません。こちらに断り無く即購入して下さってOKです。格安品に付き早い者勝ちです。
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