値切り❌ 格安ムスタング ダイナミック トレモロ ブリッジ付

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タイプ...ムスタングタイプ値引き❌まとめ買い割❌個別交渉はお控え下さい。断りコメント無しで即購入して下さってOKです。24時間内発送を心掛けてますので、発送時までこちらからコメントはしておりません。どうかご了承下さいませ。Aftermarket物(Not-Fender)、未使用品。MustangDynamicVibratoTREMOLOムスタングダイナミックトレモロのコピーパーツ、クロームメッキ。コピーパーツですが機能には問題有りません。ブリッジにはジャガー/ジャズマスタータイプの物が付属です。アームバー、レンチ、ブリッジスタッド、取り付けビス付き。【注意】ポスト投函出来ないサイズなので土日祝の発送は出来ません。こちらに断り無く即購入して下さってOKです。格安品に付き早い者勝ちです。