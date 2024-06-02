【新品未使用】MIZUNO ジャージパンツ L 昭和 レトロ レア ヴィンテージ

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カラー...レッドパンツ丈...フルレングス素材...ジャージシルエット...ストレートミズノの昭和時代に販売された(足掛け付)ジャージタイツです。デットストック品をネットで入手しました。袋入りのタグ付で一回も着用しておりません。今回撮影のため、初めて袋から取り出しました。カラーはレッドに星模様のブラックラインが刺繍されています。補修布付です。表記サイズは身長172、バスト94、ウエスト80のLサイズです。当方が平置きで採寸したところ股下は72cm、総丈が94cmでした(こちらは素人採寸ですので、参考程度でお願いします)。生地はしっかりしており、目立った汚れやダメージはありません。裾のファスナーも問題ありません。未使用品ですが、長期保存のデットストックということでご了承いただければと思います。なお、こちらはアディダス(adidas)ではありません。#ジャージ#ジャージ下#ジャージパンツ#トラックパンツ#ジャージズボン#ビンテージ#ヴィンテージ#足掛け#ミズノ#Mizuno#デットストック#レア#レトロ#ラインパンツ#ボトムス#昭和#70s#80s#部屋着#タイツ#芋ジャージ