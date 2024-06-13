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FENDI 長財布　モンスター　バグズアイ
商品番号 R11917019182
商品名

FENDI 長財布　モンスター　バグズアイ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIフェンディバグスモンスターバグズアイモンスターアイ本革レザー長財布ラウンドファスナーラウンドジップジップアラウンドジッピー黒ブラックメンズレディースユニセックス男女兼用〇付属品箱、証明書○仕様札入れ×3小銭入れ×1カード入れ×8ポケット×3○サイズタテ10.5cmヨコ19cmマチ2cm○状態使用感はありますが、まだまだ長く使えます※金具部分に若干のスレ有り
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