FENDI 長財布　モンスター　バグズアイ

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商品詳細
FENDIフェンディバグスモンスターバグズアイモンスターアイ本革レザー長財布ラウンドファスナーラウンドジップジップアラウンドジッピー黒ブラックメンズレディースユニセックス男女兼用〇付属品箱、証明書○仕様札入れ×3小銭入れ×1カード入れ×8ポケット×3○サイズタテ10.5cmヨコ19cmマチ2cm○状態使用感はありますが、まだまだ長く使えます※金具部分に若干のスレ有り
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