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ナロースタッズベルト　即納品可能（在庫あり）　36インチ　ナローベルト
商品番号 A44999770869
商品名

ナロースタッズベルト　即納品可能（在庫あり）　36インチ　ナローベルト
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明ナロースタッズベルトのご紹介です。幅は1.5㎝　厚さ4.0㎜サイズは、28インチ〜40インチまでオーダー可能（28インチ以下の対応可能）革は、北米ステアハイドを使用国内姫路地方で鞣しされた上質なステアハイド「ステアハイド」とは、生後3〜6ヶ月以内に去勢され、2年以上経った牡の成牛のことをいいます。スタッズは米国製スタンダードリベット社を使用スタッズ/ドームスポッツ（真鍮・ブラス）×30個日本製素材本体：牛革（北米ステアハイド・鞣し姫路）姫路レザーブランドになるバックル：真鍮（ブラス）Dカン：真鍮（ブラス）スナップボタン：真鍮（ブラス）サイズ全長：サイズによって異なるため表記なし幅：1.5㎝幅革の厚み：約4㎜ベルト穴数：5個ベルト穴の間隔：2㎝ベルトの穴が5個、中心の穴をベストインチとした場合28インチ：73㎝30インチ：77㎝32インチ：81㎝34インチ：85㎝36インチ：89㎝38インチ：93㎝40インチ：97㎝オーダーによってはサイズ29インチ、33インチ、35インチ、37インチ、39インチも可能です。剣先の長さは20㎝オーダーにより剣先の長さの変更も可能【OEM製作の受付について】製作依頼受け付けますので、自社HP、インスタグラムなど拝見させていただければと思います。#一点物#スタッズベルト#ナローベルト#ナロースタッズベルト#ナロースタッズ#レザーベルト#本革ベルト#ベルト#ロングベルト#レザーベルト細め#ステアハイド#スタッズ#スタンダードリベット#北米ステアハイド#栃木レザー#姫路レザー#ハンドメイド#職人#WORKS#オールハンドメイド#madeinjapan#ギャリソンベルト
http://narcologia.ru/goods/conception440557.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford716873.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual374146.html
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