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POST OVERALLS ポスト オーバーオールズ Ball Cap キャップ
商品番号 N31556969444
商品名

POST OVERALLS ポスト オーバーオールズ Ball Cap キャップ
ブランド名 ポストオーバーオールズ
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"POSTBALLCAP\"6パネルの天ボタンが付かないスッキリとした印象のキャップ。サイズはアジャスタで調節可能。フロントには【POSTO'ALLS】のアイコンであるドーナツ刺繍が施されています。素材はウールメルトン。◎サイズＦ◎カラーネイビー（画像参照）◎状態サンプル品。未使用(未使用品ですが、こちらはSAMPLEのため媒体撮影用のモデル着用や展示用サンプルになりますのでわずかな使用感や小さなダメージがある場合がございます)（自宅保管のため完璧をお求めの神経質な方はお控え下さい。出品時の状態を記載しておりますので保管に伴うシワ、凹み、自然発生する風合い等がある場合がございます。完璧な状態をお求めの方はお控え下さい）
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