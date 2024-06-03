ダンヒル　名刺入れ　カードケース

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商品詳細
購入後ほとんど使用しておりませんでした。使う機会が無さそうで売ります。商品購入時の箱もあります。(大阪心斎橋ダンヒル店舗で購入)
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http://narcologia.ru/goods/monophonic550412.html
http://narcologia.ru/goods/conception466157.html
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