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ダンヒル　名刺入れ　カードケース
商品番号 J48261056076
商品名

ダンヒル　名刺入れ　カードケース
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 8,101 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後ほとんど使用しておりませんでした。使う機会が無さそうで売ります。商品購入時の箱もあります。(大阪心斎橋ダンヒル店舗で購入)
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