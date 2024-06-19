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新品未使用！ボッテガヴェネタ vottegaveneta 二つ折り 財布 レザー
商品番号 R63538241491
商品名

新品未使用！ボッテガヴェネタ vottegaveneta 二つ折り 財布 レザー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 26,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

六本木ヒルズの店舗で購入しました。店舗にて購入の為、傷等チェック済みです。新品未使用です。写真撮影のため、箱から出しました。販売理由は、同じタイミングでこれより小さいサイズの財布を貰い、こちらは使用する機会がなくなったためです。使用せず保管しているため、どなたかに使っていただきたいと思い売りに出しました。1〜2日以内に発送可能です。宜しくお願い致します！■カラー■ブラック×ブルー■素材■カーフレザー■スペック■内部様式：お札入れ×1、ボタン式小銭入れ×1、カード入れ×4、オープンポケット×2開閉様式：オープン式■サイズ■本体サイズ：縦幅9.5cm横幅11cm厚2cm重量：約110g■特徴■ブランド:ボッテガヴェネタ男女種別：メンズ商品カテゴリー:二つ折り財布生産国：イタリア#vottegaveneta#ボッテガヴェネタ#二つ折り財布#財布#イントレチャート#ブラック#ブルー#リバーシブル#本革#レザー#イタリア#プレゼント#新品#未使用#値下げカラー···ブラックカラー···ブルーカラー···ブラック
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