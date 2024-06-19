正規 グッチ ヴィンテージ ロゴプレート×スクエア 2WAYバックルベルト黒75

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数年前グッチ直営店にて購入しました☆GUCCIグッチ希少!「ブランドロゴ文字プレート×スクエア2WAYバックルベルト」★シンプルでビジネスにも使いやすいことから多くのセレブの方に愛用されている名作☆ネットでも出回らない気分で変更可能の2WAYバックルモデル★角度によりさりげなく浮かび上がるブランドロゴは誰が見ても嫌味のない上品さと高級感を演出☆シンプルならではのコーディネート全体をワンランク上に格上げ！男女共に好印象間違えなし♪バックル変更可能モデル★男女兼用でご愛用頂けます◎「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラーバックルゴールドベルトブラック＞＜画像にてすべて刻印アップしております＞《サイズ全長約90cmベルト幅約3cm５穴約72.5cm～77.5cm「プレートバックル約5.1×4.3㎝」「スクエアバックル約5×4㎝」》状態中古～良品ヴィンテージ若干のバックル小傷や経年クスミ、レザー小傷はありますが、着用時パッと見目立つダメージはなく状態、輝き比較的良好★ホールダメージも軽度です〇まだまだご愛用頂けます【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませ★お取引の際は迅速な対応、丁寧な対応、丁寧な包装と最善を心がけます☆時間帯にもよりますが当日発送を心がけます他にもドルガバ、ディオール等のブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···ブラック素材···本革