本物■ルイヴィトン■エピ/ブラックグレー/ポルトフォイユブラザ■ファスナー長財布

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商品詳細
本日はご覧いただきありがとうございます。若干でしたら値引可能です。ワンダーレックスさんで以前購入した本物です。ブランド■ルイヴィトン管理ナンバー■703181商品の種類■エピ/ブラックグレー/ポルトフォイユブラザサイズ■約19-10センチシリアル-製造番号など■TN3174状態■AS-新品～新品同様の商品AA-中古品として良いAランク－中古品としてまあまあ良いBランク－中古品として普通Cランク－中古品として悪い・USED品の性質上、すべてのダメージを記載できておりませんので、細かい傷などご了承いただきご入札ください。・ランクは独自で定めております。・状態に疑問がある方の入札は、必ず質問いただき、解決後入札ください。落札後の質問は一切受け付けておりません写真の補足■外側すれ、使用感見られますが比較的綺麗です内側すれ、使用感、K.Yの刻印、小銭入れに薄汚れ、金具部分にすれはげが見られます付属品■ショップタグ
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