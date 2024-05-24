KUBERA 9981　クベラ　9981　ラウンドジップ　長財布　コードバン

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■ブランドKUBERA9981 クベラ 9981■シリーズCORDOVAN-9981-■型番51082■サイズW19.5×H10.5×D3.5cm■重量300g■素材レーデルオガワ社アニリン染めコードバン(型押し加工)内装：牛革■生産国日本■仕様・札入れ×4・カード×12・ポケット×2・小銭入れ×1・ハンドル付き■新品購入価格55000円■使用感はございますが、まだまだ充分にご使用いただける状態です。表面角に薄いシミあり（写真5枚目）写真には写りにくい程度の薄い線のようなスレがございます。（表面に6箇所）内装は使用による薄いスレがございます。■商品説明「レーデルオガワ」の美しいアニリン染めコードバンに型押しを施したオリジナルレザーを使用した長財布。紙幣を帯で収納できるほどの容量を誇り、4か所の札入れはレシートや領収書などの仕分けにも便利です。内装は質感の良いカーフレザー総革張りの贅沢な仕様です。ハンドル付き。CORDOVAN-9981-世界最高峰のコードバン専門フィニッシャー「レーデルオガワ」で仕上げられた、アニリン染めコードバン。唯一無二の美しさを誇るこの素材に型押しを施すことによってキズが付きにくいようにアップデート。希少な高級素材に、日常使いできるという新しい価値を付加。これまでになかったオリジナルコードバンです。