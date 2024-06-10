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ぱんちゃん様専用ユニセックスでお使いいただけます、男女兼用です。カラー：黒領収書、保証書、箱、ショップ袋もお付けいたします.....写真を参考にお願いします。丁寧に梱包して発送致します。海外アウトレット品になります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、保証外ですのでご納得した上でのご購入をお願い。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します。他商品も出品中#nagisa_01←こちらをクリック#nagisa_pradaよろしくお願いいたしますm(__)m