PHATRNK × SRVNTZ ファットランク キャップ 萩原着用

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商品詳細
PHATRNK×SRVNTZ1stcollectionNewEra※SRVNTZとは…SOUTHCENTRALのREALGANG、FLORENCIA13のオリジナルメンバーの父と母を持つ、SRVNTZオーナー LOS。そんな血筋とは裏腹に神への忠誠をコンセプトに立ち上げ、WHITTIERCALIFORNIAからTATTOO,CHICANOCULTUREをバックボーンに発信するライフスタイルウェアブランド【SRVNTZ】（サーヴェンツ）！アメリカでも入手困難なブランドです。COLOR/BLACKSIZE...FREE【素材】COTTON100%2022F/W状態：新品未使用です。RIZINで話題の萩原京平選手の着用アイテム再販なしの激レア商品
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