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【美品】BLVCK PARIS ブラックパリ　Tシャツ・半ズボンセット　袋付き
商品番号 Y15879204251
商品名

【美品】BLVCK PARIS ブラックパリ　Tシャツ・半ズボンセット　袋付き
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 4,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・MELANCHOLYTEE[BLVCKPARIS]メランコリーメランコリーTシャツサイズ：M定価:15000円　(9枚目にサイズ表)・TRACKINGSHORTS[BLVCKPARIS]オールブラックショートパンツサイズ:S定価:15000円(10枚目にサイズ表)上２つのセットになります。Tシャツ、半ズボンともに4〜5回くらいしか使っていません。人気の出ているブランドでメルカリでも出品数が少ないので購入したい方はお早めにお願い致します。季節:夏#ブランド　#ブランド美品　#セットアップ　#セットアップ夏　#夏セットアップ　#blackparis
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