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新品未使用 adidas マッチブレイクスーパー 25.5cm アディダス
商品番号 B94483914633
商品名

新品未使用 adidas マッチブレイクスーパー 25.5cm アディダス
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,339 円
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商品詳細

新品未使用東京オリンピック日本代表　西矢椛選手　着用シューズです。レアカラー【商品の説明】ブランド・メーカー:adidasアディダス商品:メンズスケートボードシューズ　MATCHBREAKSUPERマッチブレイクスーパー　レザー　スエードサイズ:26.0㎝色:ホワイト　ブラック素材:本革品番:FY0510【商品の状態】使用状況:新品未使用正規品タグ付き　箱付き気持ち良さを追求した、上質なバルカナイズドスケートシューズ。人に自慢したいなら、このシューズ。このモデルは、アディダススケートボーディング随一の高品質バルカナイズドシューズとして誕生。この上ない快適な履き心地とパフォーマンスをもたらすこのアイテムで、誇らしげにそのスタイルとテクニックを見せつけよう。
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マッチブレイクスーパー / MatchbreakSuper
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