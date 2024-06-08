新品未使用 adidas マッチブレイクスーパー 25.5cm アディダス

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新品未使用東京オリンピック日本代表 西矢椛選手 着用シューズです。レアカラー【商品の説明】ブランド・メーカー:adidasアディダス商品:メンズスケートボードシューズ MATCHBREAKSUPERマッチブレイクスーパー レザー スエードサイズ:26.0㎝色:ホワイト ブラック素材:本革品番:FY0510【商品の状態】使用状況:新品未使用正規品タグ付き 箱付き気持ち良さを追求した、上質なバルカナイズドスケートシューズ。人に自慢したいなら、このシューズ。このモデルは、アディダススケートボーディング随一の高品質バルカナイズドシューズとして誕生。この上ない快適な履き心地とパフォーマンスをもたらすこのアイテムで、誇らしげにそのスタイルとテクニックを見せつけよう。