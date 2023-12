★90sアディダスadidasアメリカ製 両面のプリントTシャツ デットストック

〜90sadidasアディダスの両面バック共にトレフォイルロゴがプリントされた半袖Tシャツになります。未洗いの紙タグ付きのデットストックになります。サイズ表記はUS表記でLサイズになります。生産国はMADEinUSAになります。ボディは白ボディではなくナチュラル(オフホワイト)になります。未洗いなので目立った大きなシミ、破れ等もなく普段、古着を着られる方は問題なく着れるかと思います。※現物と写真では室内での撮影の為若干、色目等が変わる場合がございます。◆サイズは素人寸ですが平置きで測ってみましたので参考にして下さい。□ブランド名:adidas□タイプ:半袖 ナチュラル(オフホワイト)□表記サイズ:L・肩幅:約57cm・身幅:約54cm(脇あたりから計測)・着丈:約70cm(首元から計測)・袖丈:約23cm(肩からの計測)※素人採寸になりますので誤差がある場合がございます。□素材:コットン100%□コンディション:デットストック□生産国:アメリカ製※大変申し訳ございません。送料込みの価格にしてますので、値引き不可でよろしくお願いいたします。当方、非喫煙者・ペットは無しです。未使用品ですが、購入時に試着程度はしていますのであらかじめご了承下さい。※送料込みの価格にしてますので、値引き不可でよろしくお願いいたします。小さく畳んでの発送になります。未使用品ですが、一度人の手に渡っており素人保管の為、完品・美品にこだわる神経質な方のご購入はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみ、よろしくお願い致します。



