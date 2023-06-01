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【付属品完備】クリスチャンディオール ベルト オブリーク バックル
商品番号 M77228312196
商品名

【付属品完備】クリスチャンディオール ベルト オブリーク バックル
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 25,197 円
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商品詳細

✦・・・━━━★✶・.・：・.・✶★━━━・・・✦☆出品中の一覧はこちら→#Mayaのコレクション一覧✦・・・━━━★✶・.・：・.・✶★━━━・・・✦✿アイテムクリスチャンディオールChristianDIORディオールオムdiorhommベルトオブリークバックルメンズレディースレザーブラック✿サイズ全長93cm穴の位置56〜80cm幅3cmバックル4×8.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。✿状態目立った傷や汚れ等はなく、vintage品としては美品です。ベルトは新品社外品です。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。素人検品ですので、見逃しがある場合もございます。写真の追加なども受け付けますので、分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。✿カラーブラック✿素材レザー✿付属品写真10枚目参照✿購入先大手リサイクルショップオークションストア※鑑定済の確実正規品です。警察署から古物商許可商を取得し警察の許可を得て販売、鑑定をしておりますので、ご安心してご購入ください！✿配送簡易包装にて発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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