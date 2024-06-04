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19SS DIOR ディオール　 dior homme Tシャツ　ビジターパッチ
商品番号 B54297626312
商品名

19SS DIOR ディオール　 dior homme Tシャツ　ビジターパッチ
ブランド名 ディオールオム
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

19SSDIORディオール　diorhommeクリスチャンディオールビジターパッチ付き　半袖　Tシャツ　ホワイト　L923J611B0533胸元のビジターパッチがポイントのＴシャツです。ホワイトで合わせやすい商品です。この機会に是非お買い求め下さいませ。ブランド【DIORHOMME】ディオールオム商品名ビジターパッチ　Ｔシャツライン型番923J611B0533素材コットン100％カラーホワイトサイズ表記：L肩幅50cm身幅54cm着丈73cm袖丈23.5cm※若干の誤差はご了承ください。使用していた中古品現状販売にになります。くれぐれもご理解のうえご検討くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。現状販売の為、後のサポートはお受けできません。ご了承のうえご購入くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。
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