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【希少】⭐︎象本革⭐︎ ラウンドジップ ロングウォレット
商品番号 W41712436296
商品名

【希少】⭐︎象本革⭐︎ ラウンドジップ ロングウォレット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 7,138 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎即購入OKです⭐︎希望価格ございましたらお気軽にコメント、記入して下さい！（大幅な値引きは希望に添えない場合もございます。ご了承下さい。）■カラーブルー■サイズ縦10cm横21cm■状態　きれいな状態で、美品となります⭐︎◆中古品・古着・used・ヴィンテージに　ご理解いただき、ご購入をご検討ください^^◆素人のため見落としがあるかもしれません。　ご了承の上、ご購入くださいませ。◆実寸サイズは平置きで手で計測しており　若干の誤差がある場合がございます。※商品が届きましたら、必ずご確認願います！不備等ございましたら必ず評価前にご連絡願います。誠意を持って対応させていただきます。受取評価後の返品交換・ご要望等はお受けできませんのでご了承願います。カラー···ブルー財布形···長財布素材···本革
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