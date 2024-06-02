07ssナンバーナイン音符刺繍ストールnumbernineマフラー

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商品詳細
【商品の説明】ブランド・メーカー:ナンバーナインsize:実寸:縦横110cmカラー:ブラック×ベージュ付属品:無し【商品の状態】使用状況:画像参照商品紹介:本人期のモデルです。何色か展開されましたがこちらのカラーは音符の柄が栄える配色だと思います状態は刺繍の浮きや多少のほつれはありますが目立つダメージは無く美品です。ソロイスト,アンダーカバー等好きな方にもお勧めです他にも色々ナンバーナイン出品してます注意事項:発売より年月が経っている物なので理解ある方でお願いします
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