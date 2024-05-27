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【激激レア】90s アメリカ製　NEW era コラボ　X-large
商品番号 X36480027012
商品名

【激激レア】90s アメリカ製　NEW era コラボ　X-large
ブランド名 エクストララージ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超超珍しい商品です。アメリカ製で90sプラスNEWERAとX-largeとのコラボです。旦那が大事にしていましたが、断捨離しますとのことです。多少使用感あります。サイズは60.6cmカラー···グリーン形···ベースボールNeweraNBAMLBヤンキースドジャースプロ野球
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