MICHAEL KORS キーホルダー

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商品詳細
【MICHAELKORSキーホルダー】※即購入可・MICHAELKORSの栓抜きキーホルダーです。・比較的きれいな状態かと思われます。・付属品は画像のものが全てです。 ・箱付きですが保管時に伴う小傷等ございます。・あくまでも人手に渡ったお品物ですので、 ご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。・緩衝材(プチプチ)に包んで、クッション封筒または 段ボール箱等に梱包してらくらくメルカリ便で発送致します。 ご不明な点がございましたらご質問・値下げ交渉等、コメントお待ちしております。#栓抜き#アクセサリー#キーホルダー
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