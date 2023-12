New balance 990 V3 USA製27.0 US9

・商品状況…大切に履いていたのですが加水分解を起こしました。ソール要修理。アッパー部分は比較的状態は綺麗ですが、だいぶ前の購入になりますので多少の経年変化はあります。写真にてのご確認お願いします。・サイズ...27.0シューズのみになります。中古品にご理解いただける方の購入お願いします。シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···グレー人気モデル···newbalance990スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···USA製



良品!NEW BALANCE 990V3 GL3 27cm US9



New Balance - 良品!NEW BALANCE 990V3 GL3 27cm US9の通販 ...



